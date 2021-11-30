Секс туризм в Японии сегодня

Япония для многих туристов представляется загадочной и прекрасной страной с соблазнительными изящными женщинами, о которых многие мужчины судят по увиденным хентайным аниме. Секс туризм в Японии во многом основан на своеобразных представлениях о женщинах этой азиатской страны. Давайте разберёмся, что из этих представлений является фактом, а что только домыслом.

Когда появилась секс индустрия в Японии

На вопрос, есть ли в Японии проститутки, можно дать однозначный ответ — да, конечно. Рынок секс услуг и проституции в стране восходит к древним временам, и врядли кто из историков точно определит период зарождения секс услуг, как полноценной организованной сферы общественной жизни.

Однако доподлинно известно, что ещё в конце 12 века сёгун Минамото-но Ёритомо, как говорится, устроил «настоящий бордель». Цель у сёгуна была «благородная». Созданием такого заведения специального назначения он достиг резкого снижения случаев дезертирства среди солдат.

В 16-ом веке крупный феодал, военный и политический деятель, которого считают объединителем земель Японии, Тоётоми Хидэёси определил часть Киото, как квартал красных фонарей.

Хидэёси знал и понимал, что ему будет легче контролировать бордели, если они будут сосредоточены в одном месте. Кроме того, этот шаг также облегчил сбор налогов с владельцев данного бизнеса.

Позже, в начале 17 века, второй сёгун сёгуната Токугава, которого звали Токугава Хидэтада, подписал закон, запрещающий секс за деньги за пределами территорий, специально обозначенных для этих целей. В результате в Киото таким местом стал квартал Симабара, в Эдо — Ёсивара, а в Осаке — Симмати.

В 20 веке, в послевоенный период, до принятия закона 1957 года о проституции, на территории государства действовали только законы, принятые на местных муниципальных уровнях.

Кто такие гейши, юдзё и дзёро: главные отличия

Это правда, что лишь в Японии вы можете увидеть самую настоящую гейшу, хотя в наше время их сравнительно немного, чуть более одной тысячи во всей стране. Треть из них сосредоточились в городе Киото, в районе Гион, который и является историческим местом проживания этих утончённых японских красавиц, которые уже несколько лет будоражат воображение всех без исключения европейцев.

Не секрет, что многие из жителей Европы и других континентов отправляются в Японию, желая поучаствовать в настоящей чайной церемонии и познакомиться с гейшей, желательно поближе.

Почему стоит сказать о гейшах? Многие по незнанию сравнивают гейш с проститутками. Действительно в 16 веке среди гейш существовали так называемые короби-гэйся (яп. 転び芸者), что понятно означало «опрокидывающаяся гейша». Короби-гэйся в отличии от «белой гейшы», которая звучит как сиро-гэйся (яп. 白芸者), оказывала услуги сексуального характера.

Однако, те времена давно прошли. Современные гейши получают отличное образование, нередко владеют несколькими музыкальными инструментами, неплохо знают литературу, поэзию и каллиграфию. Они привлекательны, остроумны, чисты и пунктуальны, а также отличаются истинно японской загадочной утончённостью.

Не исключено, что гейша может даже потереть спинку клиенту во время купания в деревянной купели офуро, спеть красивую песню, продемонстрировать аутентичную чайную церемонию и на этом пожалуй всё. Но и эти услуги стоят по-настоящему дорого, потому что профессиональных гейш немного.

В Японии стало модным нанимать гейш в эскорт. В принципе, у нас тоже имеются подобные красотки, которые умеют общаться на нескольких языках и сопровождать бизнесмена в его деловых поездках. Подобные девушки даже чем-то напоминают широко известных в литературе греческих гетер.

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Для японских партнёров нахождение подобной девушки в «свите» бизнесмена является символом высокого статуса и успешности.

Travelgide.ru подтверждает, что и сейчас некоторые из них продолжают деятельность, начатую их предками, создавая экзотическую атмосферу в этом месте, пронизанном чувственностью и историей.В прошлом в районе Гион в Киото в двухэтажных домах, закрытых решёткой, кроме гейш проживали мастера, которые занимались обслуживанием гейш. Они создавали веера, предметы быта, инструменты, украшения, обувь, кимоно.

Как называют проституток в Японии

Общий термин, которым называют проституток в Японии, — это юдзё ( 遊女). Прямой перевод этого японского слова соответствует сути услуг и обозначает «женщина для удовольствия».

Стоит вспомнить о гейшах. Иногда по незнанию их путают с дзёро, ранее проживавшими в тех же кварталах Ёсивара в Токио и Симбара в Киото. Дзёро являлись обычными проститутками, удовлетворяющими мужчин просто, быстро и без затей.

Вообще проститутки дзёро в свою очередь делились на коси-дзёро (格子女郎), байтя-дзёро (梅茶女郎), сантя-дзёро (散茶女郎), каси-дзёро (河岸女郎) и цубонэ-дзёро (局女郎). Кроме этого в различных районах страны существовали уникальные местные названия дзёро, содержащие объяснение, где можно встретить «женщину для удовольствия».

Некоторые из этих женщин, которых называли так же «продающие весну», высаживались на открытой веранде, отделенной от улицы деревянной решёткой. Мужчины ходили по кварталу, выбирая себе красавицу по вкусу. И только в самых дорогих заведениях девушки не демонстрировались открыто, скрываясь внутри домов, как жемчужины в раковинах.

Сексуальные развлечения и секс туризм в Японии

Следует сказать, что в наше время подавляющее большинство гейш не оказывают услуг сексуального характера, как это практиковалось в 18-19 и даже в 20 веках.

Услуги гейш реально дороги. И туристам зачастую предлагают куда более доступные развлечения, среди которых имеются специальные «Розовые салоны». Это бары, где каждый напиток стоит от 40 до 60 долларов. Заказывая хотя бы один такой напиток, клиент получает на закуску бесплатные сексуальные услуги. Но при этом не стоит ждать полноценного контакта.

Также являются популярными и посещаемыми клубы с наличием стеклянных полов. Особенной изюминкой является то, что в этих клубах красавицы-официантки не носят нижнего белья.

Жители Запада воспринимают японскую женщину стереотипно: тихое, скромное существо, идущее за мужчиной… Джоанна Элльманн

Ещё одним сексуальных развлечением в Стране Восходящего Солнца является поедание суши с обнажённых тел молодых красоток.

Жители Запада воспринимают японскую женщину согласно сложившемуся в их сознании стереотипу. Для них она — тихое, скромное существо, которое всегда шаг за шагом следует за мужчиной и выполняет его приказы. Однако на самом деле этом озорство и весёлость некоторых японок даст фору любой европейской девушке.

Считается, что именно в Японии секс наиболее утончённый, и часто здесь можно найти по-настоящему необычные и яркие сексуальные развлечения. Возможно поэтому туристы со всех уголков мира устремляются в эту таинственную, полную скрытой чувственности страну, чтобы познать все прелести необычного секса с раскрепощёнными японками.

Проституция, особые услуги и секс туризм в Японии

Как и во многих других странах, проституция в Японии не законна, по крайней мере, на бумаге. Но «бордели», которые там называют «soapland» (дословно — мыльные земли) и салоны сексуального массажа обходят эти препятствия.

А эротические услуги в так называемых модных оздоровительных центрах, расположенных в токийском районе Кабукичо и «мыльных землях» на курорте с горячими источниками Атами, префектура Сидзуока, подтверждают, что «старейшая профессия» в мире живет, только под другим названием.

Контекст юридического определения проституции в Японии достаточно узок, чтобы предоставить теневым владельцам японского квартала красных фонарей множество лазеек.

Согласно официальной статистике NPA, в 2007 году в стране было зарегистрировано более 1200 «мыльных земель» и 17000 заведений, связанных с сексом, включая массажные салоны и стриптиз клубы.

Есть предварительные расчёты и предположения, что секс индустрия Японии — это годовой оборот в сумме более 2,3 триллионов иен.

Сколько зарабатывают проститутки в Японии? Для женщин этот род деятельности, по-прежнему, один из самых быстрых способов заработать. Проститутка из «мыльной земли», замаскированная под «массажистку», может получать более 10 миллионов иен в год, что в рублях приближается к 7 миллионам в год. Нетрудно подсчитать что месячный доход за секс услуги может составлять от 7.5 тысяч USD или от 550 тысяч рублей.

Не стоит забывать, что секс индустрия (секс туризм в небольшой степени) также остается существенным источником пополнения средств для преступного мира. По данным NPA, более 20 процентов людей, арестованных за нарушение закона о проституции в 2016 году, были связаны с организованной преступностью.

Ниже приведены факты о секс индустрии Японии, широко известной как «фузоку», а также о попытках или отсутствии таковых со стороны правительства обуздать их. Знание этих нюансов поможет туристу не попасть в потенциально затруднительную ситуацию.

Законна ли проституция в Японии?

Любой японец сходу ответит, что конечно нет! Ведь Закон о предотвращении проституции, принятый в 1956 году, запрещает «половой акт с неустановленным лицом за плату». Он также определяет наказание за другие действия, в том числе за организацию проституции, например за содержание публичных домов.

Так что всё в полном порядке. Только вот что делать с повсеместно расположенными домами любви, розовыми салонами и имидж центрами?

Для нелегальной проституции в государстве существует свой особый термин Байсюн (売春), что означает «продавать весну». Если помните, то именно так называли дзёро в кварталах Ёсивара в Токио и Симбара в Киото.

Однако эксперты по правовым вопросам говорят, что полиции непросто бороться с проституцией, потому что сложно проверить, имела ли пара секс по обоюдному согласию или за плату.

Между тем, закон не запрещает платный секс с «определенным человеком» или кем-то, кто стал знакомым. Он также определяет секс исключительно, как вагинальный половой акт. Таким образом, другие действия сексуального характера за деньги являются законными.

Прямые предложения секса где-нибудь на улице могут караться тюремным заключением сроком до шести месяцев или штрафом в размере 10000 иен. Ну, а лица, предоставляющие места для проституции, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до семи лет или штрафу в размере 300000 иен.

Согласно статистике Национального полицейского управления, в 2006 году 923 человека были арестованы за нарушение Закона о предотвращении проституции.

Виды бизнеса «фузоку» в Японии в наше время

Принятый в 1948 году Закон, регулирующий деятельность, затрагивающую общественную мораль, разбивает секс индустрию на несколько основных категорий:

Фактические бордели: Soapland или «мыльные земли».

Массажные салоны Fashion Health «модное здоровье».

Услуги девушек по вызову.

Открытые стриптиз клубы.

Love hotels отели для свиданий «отели любви».

Магазины для взрослых.

Soaplands, вершина бизнеса фузоку. Это место, где клиенты занимаются сексом, по сути публичный дом. Для примера несколько конкретных фактов о таком заведении, под названием Примадонна ,расположенном в районе Ёсивара в Токио.

Как говорит о себя это заведение (Prima Donna) — это еще одна «мыльная земля» в районе Ёсивара в Токио. Примадонна — это что-то вроде заведения эконом-класса. Цены относительно низкие, хотя персонал и уровень обслуживания соответствуют этому. Prima Donna принимает иностранцев, и в магазине даже есть люди, говорящие по-английски.

90 минут в Prima Donna стоит 27000 иен или 250 доллара США… Rockitrisingsun

1.5 часа в Prima Donna стоит 27000 иен (252 доллара США). Двухчасовая сессия стоит 40 000 иен (374 доллара США). Хотя эти цены не совсем дешевые, они намного ниже, чем в некоторых других мыльных землях. Примером может служить «Атласная кукла», которая выставляет 77000 иен за 120 минут.

Услуги в «Примадонне» позиционируются как стандартные. Обычно клиенты моются, а затем получают прикосновения, оральный секс и полный комплекс других услуг. Игра на коврике также включена в большинство более продолжительных занятий, хотя некоторые клиенты предпочитают вместо этого проводить все свое время в постели.

Массажные салоны «Fashion Health» предлагают сексуальные услуги, отличные от полового акта.

Закон требует, чтобы такие предприятия регистрировались в полиции и действовали только в рамках своей зарегистрированной категории. Он также запрещает людям младше 18 лет работать или посещать заведения фузоку.

Ну а «отели любви» предоставляют абсолютную конфиденциальность и полной комфорт для пар, которые ищут укромное место чтобы провести время вдвоём.

Все компании секс индустрии, кроме «мыльных земель», соблюдают закон о проституции, потому что они не предоставляют прямых половых сношений и ограничиваются другими сексуальными услугами.

Как «мыльные земли» и секс туризм могут работать на законных основаниях?

Чтобы обойти закон владельцы Soaplands утверждают, что их клиенты мужчины и нанятые ими массажистки занимаются сексом как пары, полюбившие друг друга.

То есть заказчик услуг, входящий в заведение Soaplands, официально зарегистрированное как «специальная общественная баня», платит вступительный взнос, который официально проходит, как плата за пользование баней.

Затем клиента обычно просят оплатить услуги массажа непосредственно массажистке, делая вид, что женщина работает сама, а владелец «мыльной земли» не имеет к ней отношения.

Такой процесс оплаты и действий позволяет считать этих двоих взрослыми дееспособными людьми, которые познакомились в Soaplands.

Закон в данном случае удобно интерпретирован для содержателей борделей. Клиент мужчина всего лишь занимается сексом со своей новой знакомой, а не с неизвестной ему женщиной за деньги.

Другой вариант открытой работы публичных домов похож по своей сути на «массажный вариант». Например крупный район красных фонарей Симмати в городе Осака поразит вас своими витринами с женщинами «с пониженной социальной ответственностью». Именно с витринами, как в магазинах. И таких витрин десятки.

Сидят такие женщины, улыбаются при виде клиентов, приветливо машут руками. Такой вот бордель в Японии. Рядом с каждой «девушкой» сидит пожилая дама, которая продаёт кукол! Вы можете купить у этой пожилой дамы куклу и поднявшись по лестнице вместе с девушкой «поиграть» с ней определённое время, которое зависит от «стоимости куклы».

На этом примере можно понять сколько стоит проститутка в Японии. «Кукла» от 100 USD — 15 минут, от 150 USD — 20 минут, от 200 USD — полчаса, от 400 USD — целый час.

«Правовое» оправдание фактической работы борделей в Японии

Конечно все понимают, что это полный бред. Ведь считать, что пара влюбилась во время массажа в «мыльной стране» или же покупка куклы за 400 американских долларов просто глупо. Но фактом является то, что именно так всё и работает внутри правового поля японской секс индустрии более пяти десятилетий.

Понятно, что правовые рамки проституции во всем мире различаются. Судан, например, карает проституток смертью, но та же деятельность является законной и открытой в Нидерландах.

Многие наблюдатели говорят, что полиция избегает жестких мер по борьбе с проституцией, главным образом потому, что это считается неизбежным злом, и они предпочитают держать рынок секс услуг на виду, чем позволить ему уйти в подполье.

Можно ли заразиться венерической болезнью в публичном доме Японии

Ещё один интересный вопрос. Как говорится всё возможно в этом мире. Однако следует учитывать, что вопрос, касающийся заболеваний, передающихся половым путем на контроле государства. Большинство заведений фузоку проводят комплексные медицинские обследования при найме работниц. В Soaplands проходят ежемесячные проверки в государственных медицинских центрах на предмет соблюдения гигиены.

Стоит учесть, что некоторые заведения отказывают в обслуживании иностранным клиентам. Это происходит из-за старой, но живучей истории. Всемирная вспышка СПИДа в конце 1980-х привела к тому, что в некоторых учреждениях, по-прежнему, запрещают предоставлять услуги иностранным гражданам. Это происходит из-за ошибочного мнения, что СПИД распространяется именно иностранцами.

Одним словом Страна Восходящего Солнца предоставляет реальные возможности для секс туризма. При этом следует понимать, что в конечном счёте проституция является незаконной в стране. И в любом случае существуют реальная возможность попасть в довольно неприятную ситуацию.

И посмотрите короткий ролик: «Япония лав отели видео про LH». Просто одна из комнат в типичном заведении страны восходящего солнца.