Чаевые в Японии: кому из японцев можно дать «на чай»

Многие из тех, кто побывал в Японии или интересовался этой азиатской страной, слышали о том, что в Японии не принято давать чаевые. Более того говорят, что деньги из рук в руки вызывают, как минимум, недоумение, а как максимум — настоящую обиду. Давайте разберёмся, всегда ли так происходит и что здесь правда, а что вымысел.

Почему в Японии нельзя оставлять чаевые

Помню такую расхожую историю про то, как пассажир — турист, выходя из такси после окончания поездки, оставил чаевые. Этот пассажир был сильно удивлён, когда почти через квартал его догнал водитель и вернул ему деньги, сказав, что он забыл их у него в машине.

Другая, похожая на первую по сути, история касается посетителей кафе, которым официантка так же уже на улице вернула оставленные чаевые.

У нас предполагается, что чаевые стимулируют хорошее обслуживание. Однако Япония доказывает, что это не совсем соответствует действительности.

В японской культуре к клиентам принято проявлять самое большое уважение. Неважно, едите ли вы фаст-фуд или останавливаетесь в пятизвездочном отеле, персонал удовлетворит ваши запросы и сделает все возможное бесплатно. Говоря бесплатно, я имею ввиду, что все ваши возможные расходы вы уже оплатили или выставленный вам счёт включает в себя все эти расходы.

Что же получается, в Японии и правда совсем не приняты чаевые? И да, и нет. Культура чаевых в Японии существует, но вот только ситуации, при которых чаевые будут уместны в Японии, совсем не те, к которым привыкли мы.

Сразу скажу, что чаевые в Японии не принято давать в виде простой передачи денежной купюры. Купюра должна передаваться в небольшом бумажном конвертике под названием поти-букуро либо в салфетке каиши.

Конвертик он и есть конвертик, вроде тех, что продаются у нас с надписями «Прибавка к зарплате» и т.д. А каиши — это поистине универсальная японская салфетка, сделанная из дорогой бумаги, которая выше классом, чем традиционная японская бумага васи.

Ну, а теперь перейдём к конкретным ситуациям, когда чаевые воспринимаются естественно и без недопонимания. Да, необходимо учесть, что ниже перечислен перечень ситуаций, в которых в принципе принято давать деньги.

1. Чаевые для частных гидов по Японии

Частные гиды и переводчики не ждут чаевых, но очень их ценят. Однако, в отличие с ситуацией с гейшей, что будет озвучено позже, здесь не принято давать какую-то стандартную сумму. Для себя вы можете обосновать своё решение тем сколько дней вы провели вместе или насколько вам понравилось их услуги.

Некоторые путешественники в дополнение к чаевым также прилагают небольшой подарок. И японским гидам это нравится! Коробка конфет, шоколад, какие-то сладости из вашего вашего родного города, станут отличным способом выразить свою признательность.

Еще один способ выразить свою благодарность — пригласить гида на небольшое угощение в кафе.

2. Поти-букуро для накай в хорошем рекане

Горничная в традиционной гостинице, или же, по-японски, накай в рекане, относится к тем лицам, которые принимают чаевые. Что стоит заметить и уточнить по поводу таких чаевых?

Чаще всего чаевые дают в том случае, если планируется заказать дополнительные услуги или же увеличить объём или характер уже заказанных.

Если постояльцы являются парой, то будет лучше, если чаевые вручает женщина. Не нужно оставлять их на тумбочке или ещё где-то, нужно передать из рук в руки, используя всё тот же конвертик поти-букуро. Чаще всего все это происходит при въезде в рекан.

3. Чаевые для гейши

Одно из самых захватывающих впечатлений в Японии — это встреча с гейшей. Самая интимная встреча — это частный ужин с одним из них. Гейши — артисты перформанса и опытные хозяйки.

Во время званого ужина она научит вас японским играм, танцам или включит музыку. Встреча начинается, когда она налила вам чай и пожелала что-то доброе.

На этот раз приготовьте конверт с благодарностью. Хотя вы сами можете определить размер подходящей суммы для благодарности, большинство людей платят около 2-3 тысяч йен на человека. Проходя мимо, вручите ей конверт обеими руками и слегка поклонитесь в знак уважения.

4. Деньги на похоронах

Похороны — это тот случай, когда чаевые в Японии воспринимаются нормально. Для нас это странно, но для японцев — норма. Чаевые в этом случае могут передаваться водителю катафалка, менеджеру похоронной компании, другим лицам, участвующим в организации и проведении похоронного ритуала.

5. Благодарность на свадьбе в Японии

Так же не типичный для нас случай. У нас на свадьбе ведущий, организатор музыкального сопровождения, водитель, визажист, парикмахер получают строго оговорённую по договору сумму и на этом всё обычно заканчивается.

В Японии же чаевые для этой группы лиц вполне приветствуются. Так, что заявление о том, что в Японии, например, парикмахеры не берут чаевые не совсем корректно. Но учитывайте, что я говорю про свадьбу.

6. Чаевые плотникам и грузчикам

Так уж сложилось, что плотники и грузчики этакая «привилегированная» категория, которой дать чаевые незазорно. Традиционное понятие «плотник» немного сужено.

Здесь речь идёт о профессионалах, которые не только строят или ремонтируют ваш дом, но и обслуживают его. Например вполне уместно дать чаевые мастеру, который установил вам кондиционер, при условии, конечно, что его работа вам понравилась.

Что касается грузчиков, то чаевые не принято давать «бригадиру». Конвертик поти-букуро должен быть вручён каждому работнику, опять же если вас всё устроило.

Скорее всего это не полный список всех ситуаций. Тем более, что в некоторых, по крайней мере, токийских ресторанах для туристов к чаевым начинают относится уже спокойно.